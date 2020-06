Paolo Merloni nominato Cavaliere del Lavoro: «Un grande onore, lo dedico a mio padre e a mio nonno»

FABRIANO - «Questa nomina per me è un onore che vivo come un riconoscimento al lavoro delle molte persone della nostra azienda e allo straordinario impegno di mio padre Francesco e di mio nonno Aristide».

Paolo Merloni, presidente esecutivo di Ariston Thermo, commenta con parole di gratitudine di orgoglio la nomina a Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presidente di Ariston Thermo, 52 anni, è figlio di Francesco Merloni, ex ministro ed ex parlamentare, oltre che imprenditore. È alla guida della multinazionale di Fabriano, tra i leader nel settore del comfort termico, dal 2010. La carriera di Paolo Merloni inizia in McKinsey & Company, nel 1995 entra a far parte del Gruppo Ariston Thermo, ricoprendo nel tempo diverse posizioni di rilievo, fra cui direttore per l’Europa centrale ed orientale, direttore per l’Italia e direttore della divisione sistemi di riscaldamento, poi vicepresidente (2000) e amministratore delegato di Ariston Thermo (2004).

