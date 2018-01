Turisti a sorpresa, niente pranzo. Ristoranti chiusi «E' stato solo un equivoco»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Turisti a Fabriano: hotel pieni per Capodanno. Hhanno accolto visitatori provenienti da diverse regioni italiane. L’hotel 2000, in via La Spina, ad esempio, era al completo con le camere tutte occupate per la notte di San Silvestro. Soddisfatta la clientela che ha trovato «una bella città, scoperta, quasi per caso, grazie alla fiction Rai “Che Dio ci aiuti” e al villaggio di Babbo Natale». Non è stata gradita, però, la chiusura di tutti i ristoranti, ad eccezione di uno, in centro storico. Per il pranzo del 31 dicembre.I turisti, circa un centinaio, sono stati costretti a mangiare un panino. Gli esercenti del centro storico si difendono: «Non avevamo avuto prenotazioni per il pranzo, stavamo preparando per il cenone. Non accadrà più». Un po’ a sorpresa sono arrivati i turisti nella città della carta. Dopo la visita alle strutture museali e al primo villaggio di Babbo Natale organizzato dall’«amministrazione comunale, è arrivato il momento del pranzo. Qui l’amara sorpresa. «L’unico ristorante aperto – hanno segnalato alcuni visitatori – era “Nonna Rina” in prossimità di piazza Garibaldi che non è riuscito ad accontentare tutti e circa 100 persone si sono dovute arrangiare».Un equivoco, fanno sapere i ristoratori del centro, perché gli altri anni «non c’era nessuno in giro, il 31 dicembre mattina, in città. Questo è il segno che ora alcuni turisti ci sono e noi faremo in modo che questa chiusura generalizzata dei ristoranti non accada più». Ristoranti e pizzerie sono soddisfatti: dalle prenotazioni è emerso, per il cenone, che sono tanti i turisti ad avere prenotato un tavolo a Fabriano. «Sono da molti anni nel mondo del commercio – precisa Antonella Bartolini, referente dei ristoratori e presidente Associazione commercianti del centro – e non ho mai visto turisti il 31 a pranzo.