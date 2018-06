Palio, a spasso nella storia È il giorno delle infiorate Fabriano, grande attesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Successo per i primi appuntamenti del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano. L’innalzamento dei Gonfaloni e la nomina del Podestà hanno richiamato tantissime persone in centro storico. Ieri in tanti hanno partecipato alla la conferenza “Bere nel Medioevo. Tra redenzione e sopravvivenza” al Palazzo del Podestà, a cura di Gian Pietro Simonetti, e hanno assistito allo spettacolo teatrale “Non tutto il male viene per nuocere” a cura di Don Umberto Rotili. Oggi è il gran giorno delle quattro infiorate. Il via ufficiale alla realizzazione di queste opere d’arte grandi 42 metri quadrati è alle ore 15. Dovranno essere ultimate entro domani alle ore 12: anche nel corso della notte gli appassionati potranno seguire il lavoro dei maestri infioratori. Le location: Porta del Borgo: Oratorio della Carità; Porta Cervara: chiesa San Filippo; Porta Pisana: chiesa Santa Caterina; Porta del Piano: Chiostro San Venanzio. Oggi, dalle 17,30, spazio, in Piazza del Comune, ai Borghi e le Botteghe medievali. «L’obiettivo – riferisce, dall’Ente Palio, Federica Capriotti – è quello di calare il visitatore in una vera e propria passeggiata nella storia. Ogni mestiere presentato, infatti, ripropone fedelmente ciò che avveniva nella principale piazza del commercio medievale della città».