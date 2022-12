FABRIANO - Lavori pubblici: l’assessore Lorenzo Vergnetta fa il punto della situazione sulle situazioni più critiche che si sono registrate a Fabriano. Dai lavori avviati, dopo più di due anni, al settore 8 del cimitero di Santa Maria, alla rimozione dell’amianto, tutt’ora in corso, in via Le Povere, dopo un’attesa durata circa cinque anni, senza dimenticare il PalaGuerrieri, chiuso da un anno e mezzo, di cui è appena stato affidato l’incarico di progettazione ad un tecnico.

Le priorità



«Iniziano a prendere forma alcune priorità che questa amministrazione comunale ha manifestato sin dal suo insediamento, pochi mesi fa», dice Vergnetta. L’ultima emergenza, in ordine cronologico, la palestra della scuola Mazzina con problemi a una trave. «E’ stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Ci siamo mossi con grande rapidità per trovare una soluzione - dice l’assessore - ma purtroppo i tempi dei tecnici e delle imprese non sempre si intersecano con le esigenze dell’Ente. Nel giro di due giorni abbiamo reperito la ditta specializzata e fatto un sopralluogo, quindi abbiamo trovato le risorse e affidato l’incarico. Ora contiamo che nel giro di pochi giorni la ditta possa intervenire sulla prima trave e poi completare tutto il lavoro, in modo da riaprire la palestra prima possibile. Contavamo di essere più rapidi, ma l’importante è arrivare quanto prima ad una soluzione».

Occhi puntati anche sul PalaGuerrieri chiuso per problemi che non consentono di rinnovare l’autorizzazione per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo. «Finalmente è stato affidato l’incarico per la progettazione dell’intervento di recupero. Già dalla prossima settimana incontreremo l’architetto Buccione per fare il punto di partenza. È il primo tassello utile a restituire alla città il suo tempio dello sport». Come tutti hanno potuto osservare, poi, sono iniziati, la scorsa settimana, i lavori presso il capannone di via le Povere per la rimozione della copertura in amianto. «Un intervento per la salute dei cittadini e un passo per restituire quella parte di centro storico alla comunità» sottolinea l’assessore.

Quasi la metà della copertura è stata rimossa. Entro pochi giorni sarà completamente eliminata. «Ora vanno messi in opera tutti gli adempimenti per valorizzare quell’area a due passi dal santuario della Scala Santa, ma su questo ci vorrà un po’ di tempo» commenta Vergnetta. Spostandoci in periferia, ricordiamo che da diverse settimane sono iniziati i lavori al cimitero di Santa Maria.

E’ stata effettuata la messa in sicurezza dell’area per consentire di onorare i defunti in occasione della ricorrenza del 2 novembre presso il settore 8. «Dopo una temporanea interruzione per questioni organizzative e legate al maltempo, riprenderanno in questi giorni e proseguiranno secondo il programma previsto. Riteniamo – conclude l’assessore ai Lavori pubblici - che entro la primavera prossima saremo in grado di restituire quella parte del cimitero pienamente funzionale e accessibile». Gli uffici stanno portando avanti anche progetti relativi agli immobili pubblici, scuole comprese, lesionati dal sisma e dall’alluvione.