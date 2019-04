Bimbo malato, non c'è il pediatra: «Andiamo in Umbria a curarlo»

di Marco Antonini

FABRIANO - Fabriano resta senza pediatri. Famiglie sull’orlo di una crisi di nervi: «In caso di emergenza bisogna augurarsi che vada tutto bene e correre all’ospedale di Jesi o Branca-Gubbio». Di ieri il secondo caso, in pochi giorni, in cui si avverte la mancanza del reparto di Pediatria trasformato, di fatto, per carenza di personale, in ambulatorio per 6 ore al giorno. Una giovane coppia del posto si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Profili poiché il proprio figlio aveva la febbre alta. Il piccolino è stato attentamente visitato dai medici in servizio e gli è stato somministrato paracetamolo. È stato curato e, quindi, è stato proposto alla famiglia, il trasferimento con ambulanza, per precauzione, all’ospedale Urbani di Jesi.Proposta che è stata rifiutata dai genitori che hanno preferito, privatamente, raggiungere con l’auto l’ospedale di Branca-Gubbio, in Umbria, dove adesso il bambino è ricoverato nel reparto di Pediatria.