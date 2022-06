All'ospedale Profili mancano infermieri e oss. Via al piano estivo: meno posti letto

FABRIANO - Prende il via oggi il nuovo assetto dell’ospedale Profili che si prepara a fronteggiare l’estate con un piano ferie che vede diversi tagli per via della carenza di personale e non per la diminuzione delle patologie. Infatti, in un periodo, a seguito della pandemia, in cui le prestazioni chirurgiche sono aumentate con un accesso in sala operatoria con più 25%, (ben +30% se consideriamo anche le altre attività svolte come posizionamento di cateteri vascolari e terapia del dolore) diminuiscono i posti letto dell’area chirurgica del 25%. Rimodulata l’attività programmata e se non dovesse bastare si procederà con gli accorpamenti. È quanto emerso nelle riunioni svolte nei giorni scorsi in Area Vasta 2.



Si registrano carenze di infermieri e oss sia nell’area assistenziale che in quella dei servizi a supporto. Quello che spaventa è che se non avrà luogo un’inversione di tendenza, le misure estive potrebbero essere prorogate fino a fine anno senza lo stop a settembre. Per evitare complicazioni la direzione del presidio unico ospedaliero ha valutato diverse opzioni organizzative e gestionali, ascoltando anche i sanitari. Tra queste l’ipotesi di una riorganizzazione verticale con suddivisione dei ricoveri per intensità di cura su due livelli, uno più semplice e uno più elevato (idea bocciata), sia altri accorpamenti.

Per il momento l’attività operatoria viene ridotta di un quarto. Alla Chirurgia restano 15 posti letto, 4 ad Urologia, 3 alla Ginecologia di cui due flessibili per area filtro o destinati ad isolamento di pazienti covid positivi. Questi ultimi, in caso di eccezionalità o emergenza, possono diventare 4. Ad Ortopedia restano 14 posti a cui si aggiungono 3 per Oculistica, 2 per area filtro. Ad Otorinolaringoiatria restano 9 posti a cui si aggiungono i 2 di Odontostomatologia e Chirurgia Orale.



«Questo assetto – si legge in una lettera firmata dal direttore del presidio unico Stefania Mancinelli - sarà mantenuto fino al termine del piano ferie salvo condizioni che impattassero in modo determinante su di esso e che inevitabilmente potrebbero costringere all’attuazione di misure ben più gravose». Prosegue la direttrice: «Gli accorpamenti, al momento esclusi, sono volti al recupero di personale infermieristico ed Oss. In caso di necessità tale piano straordinario prevederebbe l’accorpamento di Odontostomatologia con Ortopedia ed Oculistica».



Nell’epoca dell’aumento degli interventi viene di fatto diminuita l’attività operatoria, con meno posti letto e liste di attesa (di malati) più lunghe. Criticità si registrano anche in Radiologia per la mancanza di due medici, mentre lavora regolarmente il compartimento dei tecnici.

