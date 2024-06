FABRIANO - Dopo il Tar delle Marche, a distanza di 4 anni, anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato nel 2020 dal Comune di Fabriano contro la chiusura del punto nascita dell'ospedale Profili. La parola fine, quindi, è arrivata per una sala parto che non accoglie più nuove vite da ormai cinque anni. La sindaca Ghergo: «Nelle aree interne solo il diritto di morire nel proprio territorio».

La vicenda

Già dal febbraio 2019 non si poteva nascere a Fabriano, poi è arrivato il declassamento del reparto di Pediatria ancora oggi attivo in modalità ambulatoriale nonostante quasi 8mila bambini del comprensorio. E per nascere, in questi anni, la maggior parte delle mamme sono andate nel vicino ospedale di Branca-Gubbio, in Umbria, per una mobilità passiva senza precedenti, fuori regione. Ieri la sentenza che fa calare il sipario in maniera ufficiale. Attacca la sindaca, Daniela Ghergo, che non si arrende ancora, nonostante un bacino geografico dove si registrano sempre meno nascite. «La chiusura del punto nascita di Fabriano è una vicenda che è stata gestita malissimo da tutti i soggetti coinvolti, e che si chiude con una sentenza dall’esito scontato. Purtroppo - dichiara la prima cittadina - a pagare le conseguenze sono stati unicamente i cittadini delle aree interne, che si sono visti privati di un presidio necessario e insostituibile». Un argomento, infatti, che aveva portato in piazza molti cittadini che hanno sempre manifestato, insieme al Comitato nato per difendere il punto nascita, in questi anni. Prosegue la sindaca: «Ritengo che la questione del mantenimento del punto nascita a Fabriano sia ancora aperta e vada affrontata politicamente con argomenti che tengano conto della peculiarità e delle esigenze del nostro territorio. E’ infatti inaccettabile - sottolinea Ghergo - che i punti nascita della regione Marche siano tutti situati al di fuori delle aree interne. Non è accettabile che ai cittadini delle aree interne venga riconosciuto solo il diritto di morire nel proprio territorio di appartenenza e non quello di nascervi. Su questo continueremo a chiedere con forza di far valere i diritti di un intero territorio» conclude. Nel 2020, dopo la sentenza negativa del Tar Marche, si è deciso di andare al Consiglio di Stato. Le motivazioni addotte per il ricorso presentato dal Comune sottolinearono il presupposto che l’Asur avrebbe proceduto alla riorganizzazione delle sale parto «nonostante non ci fosse una chiara linea politica che parlava di soppressione del Punto nascita di Fabriano».

La battaglia

Secondo l’Esecutivo guidato allora dal sindaco, Santarelli, nel percorso che ha portato alla chiusura del Punto nascita «non è stato rispettato il fatto che i tagli della sanità si sarebbero dovuti sospendere fino al 2022 in quelle città che fanno parte, come Fabriano, del cosiddetto cratere sismico a seguito del sisma dell’agosto-ottobre 2016 scorso. Non sarebbe stata concessa un’agevolazione al punto nascita situato in un’area già seriamente indebolita e mancante dei servizi di trasporto da una struttura all’altra». Altro punto del ricorso è stato quello relativo alle vie di comunicazioni difficili.