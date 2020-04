Pediatria out nel weekend al Profili: se il bambino si ammala si va ad Ancona o a Gubbio

FABRIANO - Ospedale Profili senza pediatra nel fine settimana, mamme con bambini con disabilità costrette, nonostante l’emergenza sanitaria in corso, ad andare al Salesi di Ancona o a Branca-Gubbio, in Umbria, attraversando tutta la SS 76. Le famiglie esasperate chiedono il potenziamento del servizio, sabato e domenica. Mentre l’attività chirurgia, al Profili, va avanti con arrivi anche da fuori provincia in quanto l’ospedale di Fabriano, essendo classificato “No Covid” gestisce tutte le urgenze grazie al lavoro di equipe dei chirurghi di Area Vasta 2, non si può dire la stessa cosa del servizio pediatrico. Dal 18 marzo 2019 lo specialista dei bambini è presente a Fabriano solo 6 ore al giorno, festivi esclusi.

LEGGI ANCHE:

Emergenza Coronavirus: criteri e modalità di erogazione dei buoni spesa. Le decisioni della Giunta di Ancona

Una razionalizzazione del servizio che, secondo la Regione Marche, è da imputare essenzialmente a due motivi: una nuova riorganizzazione a seguito della chiusura del Punto nascita e la carenza di personale. La Pediatria sulla carta dovrebbe rispondere alle esigenze di un’utenza tra gli 0 e i 17 anni di ben 7.823 bambini residenti a Fabriano e nel comprensorio che hanno il diritto di curarsi sotto casa. Da più di un anno il medico c’è, ma dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30. Se ci si ammala il sabato o la domenica e ci sono delle emergenze, bisogna arrivare a Branca-Gubbio o Jesi per essere visitati da un pediatra. «Purtroppo – racconta una mamma di Fabriano – in questi ultimi mesi io e mia figlia disabile abbiamo fatto tre viaggi tramite ambulanza del 118 al Salesi di Ancona, di domenica, per problemi che richiedevano una visita pediatrica e relative analisi del sangue. All’ospedale di Fabriano non ci sono pediatri, specie nel fine settimana». Un pensiero particolare ai bambini diversamente abili: in caso di necessità sono costretti a trasferte in ambulanza. «Vista la loro fragilità, sarebbe opportuno attivare un servizio pediatrico tipo guardia medica a Fabriano per evitare di occupare ambulanze solamente per un controllo medico», la proposta di un gruppo di mamme spaventate dall’assenza del pediatra nel fine settimana e dal coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA