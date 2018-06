Operaio e pusher, fermato subito dopo l’uscita dal lavoro: è nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Alla normale attività di operaio in fabbrica aveva abbinato un secondo lavoro, quello di pusher. Dopo una serie di servizi di osservazione con personale in borghese, un fabrianese di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di droga ai fini di spaccio.L’uomo è stato sorpreso, in località Cà Maiano, lungo la provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato, con 6 grammi di marijuana nelle tasche dei pantaloni già suddivisi in dosi. L’operaio è stato fermato appena uscito dal lavoro, alle 17,30 di mercoledì, ancor prima di salire in macchina. I militari della compagnia l’hanno perquisito e hanno così rinvenuto la droga che è stata sequestrata. Subito è scattata la perquisizione domiciliare nella casa del giovane a Fabriano: sul comodino della camera è stato trovato un bilancino di precisione che ha fatto scattare la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo, incensurato, era da tempo monitorato dalle forze dell’ordine.