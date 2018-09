Nuovo avvistamento: undici cinghiali a spasso vicino alla stazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Undici cinghiali avvistati, giovedì sera, nei pressi della stazione ferroviaria. È stato un automobilista a dare l’allarme, poco dopo le ore 23. «Stavo percorrendo la strada che conduce in via Grandi – racconta – quando ho visto un gruppo formato da undici ungulati adulti. Non c’erano cuccioli al seguito. Stavano correndo verso la vegetazione a ridosso del cimitero delle Cortine dove, per anni, è stata segnalata la presenza di troppi selvatici tanto che alcune volte sono arrivati a grufolare nel parcheggio del camposanto».