Non ha nulla addosso ma il cane la punta: trovata hashish in casa

FABRIANO - Operazione dei carabinieri di Fabriano con i cani antidroga contro il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani: segnalata una ragazza 30enne del posto come assuntrice. I cani antidroga hanno puntato una ragazza mentre stava passeggiando sul marciapiede. Da un primo controllo è emerso che non aveva nulla così i carabinieri hanno deciso di approfondire l’accertamento nella sua abitazione rinvenendo due grammi di sostanze stupefacenti fra hashish e marijuana. La 30enne residente in città è stata fermata grazie al fiuto dei cani. È scattata la perquisizione domiciliare: in casa aveva un grammo e mezzo di hashish e mezzo grammo di marijuana.