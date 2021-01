Norme anti-Covid in tutto il territorio: tolleranza zero. Undici multe per il coprifuoco violato

FAVRIANO - Potenziati i controlli anti-covid in tutto l’entroterra con più mezzi dei carabinieri della Compagnia di Fabriano agli ordini del capitano Mirco Marcucci. Il bilancio dell’operazione effettuata nel corso delle feste, da Natale all’Epifania, è di 11 contravvenzioni, in prevalenza a giovani, che non hanno rispettato il coprifuoco e sono stati sorpresi in giro, dopo le ore 22, senza riuscire a fornire alla pattuglia di turno una giustificazione dello spostamento. Nel periodo natalizio i controlli hanno visto impegnati militari per circa 3mila ore con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

LEGGI ANCHE:

Il Covid cancella le notti roventi: sesso a pagamento in pausa pranzo nella Sassonia a luci rosse



Per tutti, quindi, una multa da 400 euro per non aver rispettato la normativa in vigore per fermare la diffusione del coronavirus. Sono stati giorni di intenso lavoro, quelli fra il 23 dicembre e il 7 gennaio scorsi, per i militari della Compagnia di Fabriano e delle relative stazioni presenti nei Comuni del comprensorio, da Arcevia a Sassoferrato, passando per Genga, Cerreto d’Esi e Cupramontana. Evitare assembramenti, garantire il rispetto delle normative anti-Covid e far aumentare la percezione di sicurezza in tutti i cittadini, questi gli obiettivi che hanno animato i carabinieri nel corso del loro lavoro.

Nel corso di queste operazioni in strada i militari hanno controllato più di 500 veicoli, circa 550 documenti e identificato poco più di mille persone. Sono state comminate anche 3 contravvenzioni a soggetti sorpresi alla guida dell’auto in stato di ebbrezza. Sono stati sottoposti all’alcol test che ha evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue superiore al limite di 0,5 grammi su litro limito dalla legge. In tutto, quindi, sono state fatte 14 contravvenzioni di cui 11 per mancato rispetto della normativa per arginare la pandemia in corso.

Soprattutto nei giorni di festa segnati di rosso nel calendario le forze dell’ordine hanno dato grande attenzione al rispetto delle norme anti-diffusione del covid-19, sia per quel che riguarda gli assembramenti che per le violazioni dell’orario del coprifuoco, in vigore dalle 22 alle 5 del mattino, fino alle 7 del mattino il primo gennaio. 11 le contravvenzioni elevate ad altrettante persone intercettate in strada ben oltre l’inizio del coprifuoco. Multe da 400 euro che hanno colpito soprattutto i giovani, nella stragrande maggioranza dei casi, e distribuite nel territorio di competenza di azione della Compagnia di Fabriano. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, poi, sono molte di più le pattuglie che hanno effettuato servizio in strada, istituendo posti di controllo e identificazione oltre 900 volte nel periodo considerato, per un totale complessivo di quasi 3.000 ore, il 20% in più rispetto alle festività natalizie del 2019, quando ci si era attestati a oltre 2.400 ore.



Nell’anno del covid si sottolinea il ruolo sociale dell’Arma dei carabinieri. Diversi, infatti, sono stati i cittadini che hanno raggiunto le Stazioni per avere un’informazione o per chiedere un consiglio anche di natura privata. Durante il lockdown, inoltre, è stata data agli anziani in difficoltà anche la possibilità di rivolgersi ai carabinieri al fine di poter ritirare per loro conto le proprie pensioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA