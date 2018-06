Il nonnino vandalo confessa il raid contro l'auto: «Pago io i duemila euro di danni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Le telecamere installate dagli agenti del commissariato all’interno della macchina di un 20enne del posto, nei giorni scorsi, hanno permesso di identificare l’autore del raid che quel povero studente stava subendo da diverse settimane. Dalle immagini si vede chiaramente il suo vicino di casa, un 70 enne di Fabriano, mentre, con forza, stava rigando la fiancata destra dell’utilitaria. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato dagli agenti agli ordini del commissario Capo, Sandro Tommasi. Ieri l’anziano è tornato in commissariato per comunicare la volontà di pagare lui stesso il danno fatto alla macchina. Serviranno quasi 2mila euro per sistemare la carrozzeria che è stata oggetto, di diversi raid vandalici. Lo stesso anziano ha ammesso le sue responsabilità e confermato che all’origine del danneggiamento ci sono problemi tra vicini di casa mai risolti