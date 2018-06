Nonnina vaga scalza in città nella notte: soccorsa dai poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Vagava, a mezzanotte, a piedi nudi per le vie di Marischio, a due chilometri da Fabriano. Una 80enne del posto, in stato confusionale, è stata soccorsa e accompagnata a casa dai poliziotti. Nel corso di un posto di posto di blocco un automobilista ha segnalato loro che un’anziana stava camminando a piedi nudi in una via del paese. Gli agenti l'hanno rintracciata sul bordo della carreggiata, l’hanno subito soccorsa e l’hanno riaccompagnata a casa.