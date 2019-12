Nonna Irma ha 100 anni, la “cartara” più longeva: oggi il party in famiglia

FABRIANO - Festa a Fabriano per i 100 anni di Irma Bordi. La donna festeggia il suo compleanno oggi e lo fa sfogliando il Corriere Adriatico, quotidiano che legge, da una vita, tutti i giorni. È la più anziana “cartara” di Fabriano. Ha lavorato in Cartiera fino alla pensione. «Mangia di tutto – raccontano i nipoti – e proprio questo è il suo segreto. L’importante è che sia buono!». Ama giocare a carte al circolo e comincia la giornata sfogliando il Corriere Adriatico.

LEGGI ANCHE:

Nonna Angela ha cento anni: oggi la festa con la messa del vescovo

«È scritto piccolo – dicono i parenti - ma di portare gli occhiali non ci pensa minimamente!». Oggi i suoi cari si stringeranno intorno ad Irma con 100 candeline sulla torta. I parenti le hanno scritto una lettera. «Cara mamma, nonna, bisnonna e suocera, oggi spegni 100 candeline. La strada per arrivarci è stata lunga e faticosa, ma con la tua caparbietà e tenacia ci sei riuscita. Tante sono le cose che ti riescono ancora benissimo: esci, giochi a carte, leggi il Corriere Adriatico senza occhiali, ti prendi cura di te. Il tuo piano per giungere a questo traguardo è stato davvero perfetto! Grazie per averci trasmesso la tua forza. Con il tuo coraggio e la tua tenacia hai superato tante difficoltà. Grazie anche alla tua saggezza e i racconti di vita che ci accompagnano nella quotidianità. Ti vogliamo bene». La lettera è firmata da tutti i parenti: Enio, Mirella, Basilia, Maurizio, Stefania, Elisa, Stefano, Alessandra, Sasha, Jacopo, Giulia, Alessio e Sofia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA