«Nessuno vuole chiudere Pediatria e il Profili è un ospedale in salute»

FABRIANO - «Nessuno ha intenzione di chiudere il reparto di pediatria dell’ospedale Profili di Fabriano. L’Unità operativa soffre per mancanza di personale: la distanza dalla costa crea problemi. Si paga anche la pubblicità negativa e il numero chiuso dei medici specialisti che si laureano nelle università peggiora la situazione». Così il direttore di Area Vasta 2, Maurizio Bevilacqua, giovedì sera in consiglio comunale a Palazzo del Podestà. «L’ospedale sta in buona salute - ha detto. - Negli ultimi due anni sono stati fatti investimenti per 9 milioni di euro. Ricordiamo la nuova centrale di sterilizzazione, un fiore all’occhiello».