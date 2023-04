Fabriano, navigatore in tilt e camion incastrato in pieno centro: i pompieri rimuovono il rimorchio per liberarlo

ANCONA- Disavventura nella giornata di ieri (27 aprile) per un camion nel centro storico di Fabriano. Avendo seguito le indicazioni del navigatore, probabilmente andato in tilt, l'autotreno si è ritrovato incastrato in uno dei vicoli del centro storico del paese.

LEGGI ANCHE: Colpi di mazza nella porta del ristorante a Jesi: ladri in fuga con le bottiglie pregiate di vino

L'intervento

Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ancona che hanno rimosso il rimorchio per permettere all'autista di effettuare le giuste manovre. Sul posto anche la Polizia Locale.