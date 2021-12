Un altro Natale senza pista di ghiaccio: «C’è il rischio di contagi». Il Comune l’ha acquistata ma la tiene in magazzino

FABRIANO - Arriva il clima natalizio anche a Fabriano. In centro storico l’albero di Natale e le luminarie verranno accese mercoledì prossimo, giorno dell’Immacolata Concezione, alle 17. Prende il via, così, anche nella città della carta il periodo più colorato dell’anno nonostante in diversi, in queste ultime settimane, si sono preoccupati vista l’assenza di luminarie a fine novembre, come in altre città. Non torna, nemmeno quest’anno, invece, la pista di pattinaggio che alcuni anni fa l’attuale Amministrazione acquistò.



Il motivo? La pandemia. Spiega il sindaco, Gabriele Santarelli: «Pur avendo ricevuto la disponibilità da parte dell’associazione sportiva di pattinaggio alla gestione della pista – dice – abbiamo deciso di non utilizzarla perché abbiamo ritenuto che con l’inasprirsi dei contagi Covid-19 non fosse il caso di rischiare la formazione di assembramenti. Oltretutto la gestione non è semplice in questa fase nel momento in cui le persone devono indossare i pattini. Per questa operazione rendevamo disponibile uno dei locali presenti sotto il Loggiato San Francesco, locali con poco spazio dove si verifica la presenza contemporanea di molte persone. Anche la gestione dei pattini che vengono passati da persona a persona non è semplice così come quella delle persone che si riuniscono a bordo pista. Abbiamo ritenuto che fosse necessario fare una piccola rinuncia anche quest’anno per garantire maggiore sicurezza: sarebbe un controsenso raccomandare a tutti l’uso della mascherina anche all’aperto nel caso in cui si formano assembramenti e poi organizzare attività che gli assembramenti li facilita» conclude Santarelli.



In centro sono previsti alcuni appuntamenti che andranno ad allietare il periodo delle feste. Prosegue la mostra in Pinacoteca “Allegretto Nuzi e il Trecento a Fabriano”, dal martedì alla domenica. Operativo anche il Museo Diocesano e il Museo della Carta. In agenda alcuni appuntanti con il Palio di San Giovanni Battista, con la salute (Cisom), eventi per bambini e ragazzi, il Natale del gruppo Scout, alcuni concerti delle corali. Al Teatro Gentile è in programma il concerto di Capodanno a mezzanotte e mezza, appena entrato il nuovo anno, organizzato da Comune e Amat. Non mancheranno mostre come quella fotografica organizzata dagli amici del giovane Mattia Orsi, recentemente scomparso, e i presepi artistici in diverse chiese della città. «E’ entrata in vigore per il periodo natalizio la nuova tariffa per i parcheggi a pagamento. Qualsiasi importo verrà inserito darà mezz’ora gratuita in più» conclude il sindaco. Al via il cartellone di Natale anche a Sassoferrato e Genga.

