Movida molesta, i carabinieri multano sette giovani ubriachi in centro

di Marco Antonini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO -Pasqua sicura sulle strade, controlli e posti di blocco in città e sulla SS 76. Forze dell’ordine al lavoro: potenziati i servizi di polizia e carabinieri. Particolare attenzione al centro storico. I carabinieri hanno effettuato una serie di appostamenti nelle piccole vie vicino Corso della Repubblica e hanno sanzionato con una contravvenzione 7 giovani di circa 20 anni, per ubriachezza molesta. Sono persone che giravano, di notte, a piedi, per le vie del centro, dopo aver alzato troppo il gomito.