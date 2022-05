In moto senza patente e al volante ubriachi: ecco le sanzioni dei carabinieri

FABRIANO - Tre denunce e una segnalazione negli ultimi controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano nel corso degli ultimi giorni. I militari, agli ordini del capitano Marcucci, hanno effettuato il servizio presidiando le principali arterie stradali della città e del comprensorio con militari in divisa e in borghese. Diversi i risultati ottenuti.

Un 43enne di Fabriano, in sella a una moto, è stato controllato nelle vicinanze di un’attività commerciale. È risultato essere sprovvisto di patente in quanto gli era stata in precedenza revocata dalle forze dell’ordine. Per questo motivo è stato denunciato per guida senza patente e il mezzo è stato posto sotto sequestro amministrativo. Un trentenne nato in Pakistan e residente in un’altra provincia delle Marche è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dal Nucleo operativo e Radiomobile.

L’uomo è stato fermato, di notte, in via Casoli. Sottoposto ad alcoltest, il risultato ha attestato un valore superiore a 1,7 grammi su litro, oltre tre volte il limite massimo consentito dalla legge. Oltre alla denuncia, i militari gli hanno ritirato la patente e l’auto è stata affidata persona di fiducia. Sempre la pattuglia del Radiomobile ha denunciato un 28enne della zona, fermato, anche lui di notte, nel quartiere Borgo della città. L’etilometro segnava un valore superiore 0,8 grammi su litro.



Per il ragazzo, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è scattato il ritiro della patente, una contravvenzione e l’auto è stata affidata a persona di fiducia. Infine, in prossimità del parco Regina Margherita, in centro, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato una macchina per un controllo. Al volante un 25enne di Fabriano che è apparso subito molto nervoso. Si è così proceduto a una perquisizione personale e veicolare. I militari hanno rinvenuto mezzo grammo di hashish. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti. La pattuglia ha anche disposto il ritiro della patente.

