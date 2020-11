Esce per fare una passeggiata ma non torna più: trovato morto nei boschi

FABRIANO - Tragedia ieri sera a Nebbiano di Fabriano, dove un uomo di 90 anni è stato trovato morto in una zona boschiva e scoscesa.

L'uomo era uscito per una passeggiata, ma i familiari avevano lanciato l'allarme vedendo che non rientrava a casa. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte di carabinieri e vigili del fuoco, che hanno trovato purtoppo il cadavere dell'uomo in un bosco. Non ci sono dubbi sulle cause naturali del decesso, l'uomo sarebbe stato fulminato da un malore.

