Morto a 105 anni nonno Artemio: era il fabrianese più anziano. Domani l'ultimo saluto

FABRIANO - È deceduto lunedì notte, nella sua abitazione, Artemio Pallotta, il residente più anziano di Fabriano. Se ne è andato a 105 anni, dopo una vita trascorsa nella città della carta. Lascia il figlio, i nipoti e tutti i cari che gli sono sempre stati vicino.

Domani, alle ore 14,30, muovendo dall’ospedale Profili dove è stata allestita la camera ardente, partirà il corteo funebre verso la chiesa di San Donato. Qui, alle ore 14,45, avrà luogo le esequie. Al termine, la sepoltura presso il cimitero della frazione. Artemio, nelle ultime ore, è stato ricordato affettuosamente dal nipote, Samuele: «Sei stato per me un punto di riferimento, una persona generosa e leale, rimarrai sempre nel mio cuore. Ciao nonno, ti voglio bene». Il giorno del compleanno per Artemio era l’occasione non solo per soffiare sulle candeline, ma per ricordare la sua lunga vita. Aveva un distributore di benzina, adorava la campagna a Ciaramella, vicino San Donato, ha sempre mangiato di tutto e non ha mai avuto problemi di salute, tanto che ha raggiunto il traguardo dei 105 anni diventando il più anziano di Fabriano. «Uomo saggio e simpatico» la descrizione fatta dagli abitanti di San Donato. Proprio nella frazione, domani, si svolgerà il funerale alla presenza dei suoi cari nel rispetto della normativa anti-Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA