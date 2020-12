Micro car esce di strada e si ribalta: il conducente portato all'ospedale di Torrette

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 15.15 a Fabriano per una micro car che è uscita di strada ribaltandosi mentre percorreva viale Martiri della Libertà. All'arrivo della squadra la persona alla guida era già nell'ambulanza del 118, poi trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona per accertamenti. Quindi è stata messa raddrizzata l'auto per fermare la perdita di benzina ed effettuare la messa in sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 17:52

