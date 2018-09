Terribile scontro frontale con un camion Muore a 44 anni il medico con il sorriso

di Marco Antonini

FABRIANO - Se ne è andato improvvisamente, a soli 44 anni, il dottor Michele Pavoni. Fabrianese doc, dal 2009 si era trasferito a Ravenna dove lavorava nel reparto Malattie infettive dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Il decesso è avvenuto giovedì pomeriggio, a Granarolo, lungo la provinciale che collega la piccola cittadina alla città dei mosaici. Uno scontro frontale contro un camion non ha lasciato scampo al medico amato da tutti non solo in Emilia Romagna, ma anche nella sua Fabriano, dove tornava quasi tutte le settimane per stare vicino al papà e ai parenti. Michele ha perso la vita in seguito a un tremendo scontro frontale con un camion.