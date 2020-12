Messi è il nuovo primario dell’Area vasta: il chirurgo di Torrette all’ospedale Profili

FABRIANO - Il dottor Marco Messi, specialista in odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale, da anni in servizio a Torrette di Ancona è il nuovo primario di Odontostomatologia di Area Vasta 2, con sede all’ospedale di Fabriano. Nativo di Macerata, arriva al Profili, dove bisognerà creare da zero un’Unità Operativa vera e propria.

La nomina è effettiva da alcune settimane, ma per il suo arrivo bisognerà aspettare ancora qualche giorno per l’organizzazione vera e propria del reparto. «Ringrazio l’Asur per la fiducia, sono pronto per mettermi al lavoro» le sue prime parole. Messi, 58 anni, Dirigente medico della divisione Chirurgia maxillo facciale all’ospedale di Ancona, si è laureato in Medicina e chirurgia a Bologna nel 1988. Specializzato in Odontostomatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona e in Chirurgia maxillo-facciale presso l’Università de L’Aquila. Dal 1993 presta servizio come dirigente medico di I livello presso la Chirurgia maxillo-facciale di Ancona. Dal 1995 è socio fondatore della Società marchigiana di Chirurgia oro-maxillo-facciale. Da anni collabora anche con l’ospedale pediatrico Salesi. E’ autore e coautore di 40 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, nonché relatore a numerosi congressi. Messi, docente dei corsi universitari per Igienista all’Università di Novara, ha tenuto numerosi corsi di Chirurgia implantologica, gnatologia e ortodontia e negli stage formativi per odontoiatri. E’ tra i fondatori di un centro di riabilitazione integrato, a rilevanza nazionale, nella diagnosi e trattamento dei disordini temporo-mandibolari e posturali. Dal 2010 è uno dei pochi italiani ad avere il riconoscimento europeo “Fellow of the European Board of oro-maxillo-facial surgery” a coronamento di anni di studio e lavoro.

