Mercato coperto trasformato in una vetrina di prodotti tipici

FABRIANO - Una vetrina permanente per i prodotti tipici enogastronomici del territorio all’interno del Mercato coperto. È uno degli obiettivi dell’amministrazione civica in merito alla destinazione futura dello storico immobile (o, comunque, di una parte di esso), situato nella centralissima piazza Garibaldi. In questa struttura, infatti, sono previsti vari interventi, affinchè la struttura stessa possa essere utilizzata appieno.

LEGGI ANCHE:

Espulso dal gioco online minaccia: «Esco e infetto tutti». Intervengono Fbi e Postale, denunciato giovane marchigiano

La spesa totale per l’insieme delle operazioni sarà di 48.000 euro, per far fronte alla quale ci saranno 40.000 euro di fondi Gal (Gruppo di azione locale) e 8.000 euro stanziati dal Comune e, sebbene l’emergenza Coronavirus stia ritardando l’iter nel suo complesso, si va avanti comunque con la messa a punto dei documenti che riguardano la procedura relativa alla futura assegnazione dei lavori. «Innanzitutto, verrà fatto un nuovo impianto di riscaldamento – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Pascucci – poi si proseguirà con la sistemazione degli impianti che ancora non sono adeguati e le postazioni. L’obiettivo è quello di rendere l’edificio fruibile a 360 gradi. Questa fase delicata, a causa dell’emergenza Covid-19, non ci agevola, ma non stiamo certo con le mani in mano e, per quanto possibile, lavoriamo per preparare la documentazione che attiene alla procedura di selezione delle ditte».

Ultimo aggiornamento: 4 Aprile, 07:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA