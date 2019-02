Incontro marito-amante e moglie-figlio Finisce a schiaffi nell'area di servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Rissa tra marito, moglie con la quale si stava separando, amante e figlio. I quattro si incontrano casualmente in via Casoli, a due passi dallo svincolo Fabriano Est, a bordo di due auto e nessuno riesce a mantenere la calma. Mentre stanno per fare benzina, nasce un parapiglia, dalle parole passano alle mani. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Engles Profili e medicati. Prognosi di 6 giorni per tre e 15 giorni per il marito che ha riportato anche la lussazione della spalla. Il fatto è accaduto nell’agosto del 2016 e, nei giorni scorsi, il Gup di Ancona, Paola Moscaroli, ha rinviato tutti e quattro a giudizio con l’accusa di rissa aggravata. I protagonisti sono: un marito di 60anni, una moglie in fase di separazione di 50 anni, entrambi campani, ma residenti, da tempo, nel Fabrianese, il loro figlio di 22 anni e una donna di 40 anni, originaria della Romania, che aveva avviato una relazione con il 60enne.