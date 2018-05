Marito e moglie falciati da un’auto: choc in viale IV Novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Marito e moglie di 53 anni investiti, ieri mattina, alle ore 11,30, lungo viale IV Novembre, quartiere Borgo di Fabriano. Traffico in tilt nella principale strada che collega il quartiere Piano alla stazione ferroviaria. I due, originari della Macedonia, ma da anni residenti nella città della carta, sono stati investiti a pochi metri dal ponte di San Nicolò, mentre attraversavano la strada, da una Smart condotta da una donna di 43 anni, di Fabriano. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico che è andato in tilt per quasi venti minuti.I coniugi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Profili: lei ha una sospetta frattura della gamba e ha trascorso parte della giornata in osservazione, lui lievi escoriazioni che sono state subito medicate. Da tempo i residenti di questa via chiedono l’installazione di dossi artificiali per ridurre la velocità delle auto. Due settimane fa l’ultimo caso nel comprensorio. Un’auto condotta da un 35enne ha fatto retromarcia e investito un camionista di 56 anni in sosta non lontano dallo stabilimento delle Cartiere di Rocchetta. L’autista è finito a terra ed è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove è rimasto ricoverato due giorni. Sul posto i sanitari e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.