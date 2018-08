Manovre folli e inversioni per riuscire ad aggirare i diversi cantieri trappola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Manovre folli lungo la Statale 76 all’altezza dello svincolo di Cancelli di Fabriano. Inversione a U dopo la galleria per non perdere tempo e benzina. Da quando è stato chiusa nuovamente la rampa di uscita per chi proviene dall’Umbria, per il completamento dei lavori, agli automobilisti non resta che mettersi le mani sui capelli, armarsi di tanta pazienza, continuare a viaggiare con il limite imposto a 40 chilometri orari e fare più strada di quella prevista. Per andare a Sassoferrato e quindi a Pergola e Marotta, o nella zona industriale di Marischio, bisogna superare Cancelli, arrivare allo svincolo Fabriano Est e tornare indietro fino all’uscita aperta solo per quelli che arrivano dalla città della carta.Risultato? Almeno 6 chilometri in più, la perdita di tempo e di carburante. Una soluzione, da non imitare, l’hanno ideata molti automobilisti che, superata la galleria di Campodiegoli, prima del rettilineo, mettono la freccia a destra, si fermano sulla piazzola e fanno inversione a U nonostante i divieti e quei piccoli separatori di carreggiata posti in mezzo alla strada.