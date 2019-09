Mani di velluto al supermercato: 4 clienti derubate del portafoglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Borseggiatori in azione: sono stati segnalati 4 casi in due supermercati di Fabriano in 10 giorni. Indagini in corso attraverso le telecamere interne per cercare di dare un nome e un volto a questi malviventi invisibili che sono riusciti, in pochi secondi, a rubare il portafoglio a chi stava facendo la spesa. Sono quattro i casi denunciati alle forze dell’ordine, tutti avvenuti in questa prima decade di settembre.Le vittime non si sono rese conto di nulla fin quando, arrivate alla casa per pagare la spesa, hanno cercato il portafoglio nella borsa e non l’hanno trovato. La spesa, quindi, non è stata portata a casa perché le quattro fabrianesi che hanno subìto il colpo dei borseggiatori sono rimaste senza denaro contante e senza documenti. Sugli episodi, avvenuti in due supermercati nella periferia di Fabriano, indagano le forze dell’ordine.