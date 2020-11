Le mamme fabrianesi preferiscono l’Umbria: 100 i neonati venuti alla luce a Branca

FABRIANO - Fuga in Umbria delle gestanti. Anche il 2020 si conferma l’anno dei fabrianesi che sono venuti al mondo in un’altra regione. Da quando, a inizio 2019, è stata chiusa definitivamente la sala parto dell’ospedale Profili molte mamme hanno scelto di partorire presso l’ospedale di Branca-Gubbio e non a Jesi o ad Ancona.

Su 153 nati, (dato aggiornato a metà novembre), più di due terzi delle famiglie hanno scelto la regione confinante. Tra i motivi che hanno spinto a prendere questa decisione c’è la strada, la SS 76, più agevole nel versante umbro rispetto ai cantieri lumaca tra Fabriano e Serra San Quirico.

Adesso, poi, con lo svincolo Fabriano Est chiuso per lavori alla pavimentazione, chi conduce un’ambulanza o un’auto con una donna a bordo, che deve raggiungere in tempi rapidi un ospedale marchigiano, deve pregare di non rimanere imbottigliata nel traffico a Rocchetta e di non perdere tempo nei due passaggi a livello ad Albacina. Dal primo gennaio al 15 novembre di quest’anno sono nati 153 bambini da genitori residenti a Fabriano. Di questi, 100 sono venuti al mondo nel reparto di Ostetricia di Branca-Gubbio (23 km, 25 minuti, strada a quattro corsie), 5 a Perugia, 5 a Foligno. Quindi 110 sono nati in Umbria. Ventiquattro i parti all’ospedale di Jesi, 12 al Salesi di Ancona, 5 al nosocomio di Macerata, 2 a Senigallia per un totale di fabrianesi nati nelle Marche pari a 43.

Nel 2019 sono nati 171 bambini: gran parte dei genitori hanno scelto l’ospedale di Branca-Gubbio, alcuni Foligno o Perugia, e in 30 l’Urbani di Jesi. Nascite sempre in diminuzione: nel 2018 erano nati 213 bebè, 42 in più rispetto all’anno scorso. Al Profili prosegue l’attività dell’Unità Operativa semplice di Ginecologia. Garantite le attività ambulatoriali volte alla tutela della salute materno-fetale; le procedure per l’adempimento della legge 194/78, le prestazioni volte allo screening colpo-citologico di II livello. Il punto nascita di riferimento è Jesi.

