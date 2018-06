Colta da malore cade dal letto Una donna soccorsa in casa poi portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Non rispondeva al telefono dal giorno prima né apriva la porta ai parenti che ieri mattina, preoccupati, sono andati a suonare al campanello di casa sua, in via Gioberti. Così, attorno alle 9,30, gli stessi familiari hanno lanciato l’allarme. I vigili del fuoco, intervenuti con l’autoscala, sono dovuti entrare da una finestra, dopo aver rotto il vetro, per soccorrere una donna che, a seguito di un malore, era caduta dal letto e non riusciva più a rialzarsi.Ora è ricoverata in osservazione all’ospedale di Fabriano, dove è stata trasportata in codice rosso da un’ambulanza del 118, la sessantottenne che per un giorno intero non si è fatta viva con i familiari. La donna è sempre rimasta cosciente e ha risposto alle domande di chi è intervenuto in suo aiuto, ma era sotto choc e le sue condizioni andranno monitorate attentamente, anche per risalire alle cause del malore che le ha fatto perdere l’equilibrio mentre si alzava dal letto. La 68enne si trova all’ospedale Profili, in osservazione, attentamente monitorata dai medici, che dovranno seguire l’evolversi del quadro clinico dopo il malore che l’ha colpita in casa.