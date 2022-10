FABRIANO - E’ morta mercoledì Massimiliana Strona, per tanti anni colonna portante della Porta del Borgo del Palio di San Giovanni Battista di Fabriano e, per una vita, insegnante di scuola dell’infanzia. La donna, deceduta all’ospedale, a Pesaro, aveva 67 anni. E’ stata una delle artiste delle infiorate che sono state ammirate da migliaia di fabrianesi e non.

APPROFONDIMENTI IL SEQUESTRO Fabriano, spaccio di cocaina da 90mila euro: in manette due uomini

«La simpatia e nobiltà d’animo di Massimiliana saranno per tutti noi un grande esempio da seguire» hanno scritto le amiche sui social ricordando la sua bontà. I funerali si svolgeranno domani alle ore 14 presso la Chiesa di San Nicolò di Fabriano. Poi la sepoltura ad Albacina. La salma, da questa mattina, si trova nella Casa Funeraria Infinitum, Via Pietro Nenni di Fabriano, e sarà disponibile alle visite dalle 10. La famiglia in segno di vicinanza non chiede fiori, ma offerte a favore dell’Istituto oncologico pesarese Raffaele Antoniello.



In tanti nelle ultime ore si sono stretti intorno al marito, alle due figlie e ai nipoti. Cordoglio è stato espresso dal Consiglio della Porta del Piano che «piange la perdita di una figura storica ed importante come Massimiliana e si stringe intorno alla sua famiglia. Che la terra ti sia lieve amica nostra» si legge sul profilo social di Porta del Borgo. «Sempre sorridente e accogliente» la ricorda Siliana Mencarelli del Centro aiuto alla vita. «Splendida e bella persona, un sorriso accogliente e sereno» dice Fernanda Dirella dell’Università popolare. «Ciao Massi, hai lasciato un buon ricordo in tutti noi» hanno scritto, in un messaggio, le sue colleghe fabrianesi.