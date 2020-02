Marco ucciso da un malore a 56 anni, la città in lutto per l'impiegato dell'Anagrafe

FABRIANO - È morto improvvisamente, a 56 anni, Marco Stroppa, impiegato del settore Anagrafe del Comune di Fabriano. Il decesso, per colpa di un malore che non gli ha lasciato scampo, giovedì pomeriggio. Inutile ogni tentativo da parte dei medici del 118 che hanno fatto di tutto per salvarlo. Oggi, alle ore 15, le esequie presso la chiesa parrocchiale Madonna della Misericordia.

Al termine avrà luogo la sepoltura presso il cimitero cittadino di Santa Maria. La famiglia ha espresso il desiderio di raccogliere offerte a favore del reparto Dialisi dell’ospedale Profili. Da ieri mattina è stata allestita la camera ardente presso la casa funeraria Infinitum Bondoni, in via Nenni, quartiere Santa Maria. In tanti hanno raggiunto la struttura per stringersi intorno ai familiari, ai due figli, ai genitori, alla sorella e ai nipoti. Il decesso di Marco Stroppa ha lasciato un segno in città.

