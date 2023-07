FABRIANO - Se n’è andato il dottor Vito Giuseppucci, titolare della storica farmacia di piazzale Matteotti. Una vita dedicata alla sua Fabriano. Ex consigliere comunale dal 2002, si è spento ieri a 78 anni, all’ospedale di Macerata. I funerali oggi alle 16.30 nella chiesa di San Venanzio di Fabriano.

Verrà ricordato anche per il prezioso museo della Farmacia Mazzolini-Giuseppucci, Corso della Repubblica, che è stato per anni molto apprezzato da visitatori e turisti per la sua unicità. Nel 1998 si era presentato nella lista civica “Fabriano con Santini”, senza essere eletto. «Ho avuto modo di apprezzarne la grande sensibilità sui temi culturali» dice Paolo Paladini capogruppo del Pd. Commosso il ricordo dell’ex sindaco, Roberto Sorci. «Vito amava Fabriano. Negli anni ’90 abbiamo promosso un Osservatorio per discutere di Fabriano e siamo stati insieme nel CdA della Fondazione Carifac e se questa ha salvato la raccolta di Mannucci e Ruggeri è stato grazie al nostro impegno».