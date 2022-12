FABRIANO Al via domani il cartellone natalizio di Fabriano con l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Comune. Confermate le luminarie, torna, il Capodanno in centro organizzato dai giovani. «Sarà un Natale fatto tutti insieme», ha sottolineato l’assessore Maura Nataloni. «In un momento difficile, con poche risorse, abbiamo fatto lavoro di squadra» precisa.

Ci sarà una rassegna di presepi, il Teatro Gentile sarà aperto per diverse iniziative. Ampio spazio alle associazioni. L’assessore Francesca Pisani: «Ci siamo messi in gioco. Associazioni, commercianti, cittadini. L’associazione Gold Eventi con Luciano Robuffo e Gigliola Marinelli e Mera Loco ci faranno vivere il conto alla rovescia del nuovo anno in piazza del Comune». L’assessore Andrea Giombi ha ricordato di aver iniziato gli incontri a settembre «per avere un Natale elegante, sobrio, ma gioioso». Non mancheranno iniziative promozionali per conoscere la città. Si comincia domani pomeriggio, l’Immacolata, con l’accensione dell’Albero, preceduto, dalle 14,30, dalla Caccia al tesoro. Prevista anche l’inaugurazione dell’infiorata del Palio a San Filippo. Luminarie accese dalle 18,30 alle 2 di notte. «Abbiamo fatto una scelta. Ci siamo concentrati sull’illuminazione del centro. Non abbiamo voluto rinunciare ai colori – dice l’assessore Pisani:- saranno in economia, ma senza penalizzare la qualità. Abbiamo leggermente ridotto l’estensione».

Circa 30mila il budget a disposizione per il cartellone. La novità è rappresentata dal Capodanno in piazza organizzato da Mera Loco con musica e street food. Gigliola Marinelli, direttore di Radio Gold: «Sarà una festa per tutti, semplice, con la musica. Protagonisti i giovani. Ci divertiremo e brinderemo insieme». Mancherà la pista di pattinaggio ecologica nonostante le critiche dell’ex sindaco Santarelli che l’aveva acquistata durante il suo mandato. Giombi: «Servivano altri fondi per noleggiare una pedana e fare manutenzione: vedremo in futuro come valorizzarla».