FABRIANO Hanno superato ben 16mila studenti di tutta Italia e sono diventate campionesse nazionali di geometria nel torneo organizzato dall’Università Bocconi. Sono due giovanissime studentesse che frequentano le medie, due ragazze che sono riuscire a risolvere problemi complessi con una combinazione di logica, intuito e innovazione. Per questo il Comune di Fabriano, a Palazzo del Podestà, ha voluto premiare Lucrezia Mezzanotte e Rachele Tiberi. Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca, il Consiglio Comunale e l’assessore regionale Chiara Biondi.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO “Sfumature d'Amore”, la 3C della primaria Martin Luther King di Moie vince il contest Art4Love

Le protagoniste

Lucrezia e Rachele, studentesse della scuola Giovanni Paolo II dell’Istituto comprensivo Moro Carloni di Fabriano, sono le vincitrici del nono Torneo Nazionale di Geometriko della Bocconi. L’evento si è svolto presso la Cittadella della musica a Civitavecchia, radunando giovani da tutta Italia in una celebrazione di talento matematico, creatività e spirito di squadra. Lucrezia Mezzanotte della classe III B e Rachele Tiberi della classe II C, sono state preparate dalle professoresse Valentina Minelli ed Elisa Marcelli, con il sostegno del preside, Giosuè Rosini. Hanno superato selezioni tra 16mila studenti e 75 coppie di finalisti, dimostrando una padronanza eccezionale dei concetti geometrici. Degne di nota anche Sofia Lacchè e Vittoria Venturi: hanno superato brillantemente le prime fasi delle semifinali. Sebbene eliminate nella seconda parte, hanno rappresentato con onore la scuola Giovanni Paolo II.

«I nostri giovani talenti rappresentano l’eccellenza della città e la qualità dei nostri istituti scolastici. Congratulazioni ragazze per questo importante successo» ha detto la sindaca Ghergo. Geometriko è un torneo educativo a livello nazionale organizzato dall’Università Bocconi, che si concentra sulla geometria piana. L’obiettivo del torneo è promuovere l’apprendimento e la comprensione della geometria. Nel torneo gli studenti hanno affrontato una serie di sfide e giochi matematici che richiedono abilità di problem solving, ragionamento logico e conoscenze geometriche. «La loro vittoria non è solo un riconoscimento delle loro capacità matematiche, ma anche di lavorare in team e di mantenere la calma sotto pressione. Il percorso verso la vittoria è stato impegnativo e ha richiesto una preparazione meticolosa» hanno dichiarato le due insegnanti referenti del progetto Minelli e Marcelli. Negli ultimi due anni, le Marche si sono distinte nel torneo Geometriko confermandosi un’eccellenza a livello nazionale. Prima l’Istituto Interprovinciale dei Sibillini di Comunanza con il secondo posto, adesso il primo posto alla Giovanni Paolo II di Fabriano. Alle vincitrici, fino ai 16 anni, spetta di diritto l’accesso alle semifinali nazionali.