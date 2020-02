Lite per l'affidamento della figlia, aggredisce i suoceri e i poliziotti: 30enne in manette

FABRIANO - Aggredisce, prima a parole poi fisicamente, i suoceri incontrati nel centro storico di Fabriano, poi, non contento, si scaglia contro i poliziotti intervenuti per placare gli animi: un uomo di 30 anni finisce in manette.

Si tratta di un 30enne africano che ora dovrà rispondere di lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo aveva incontrato i suoceri per parlare dell'affidamento della figlia minorenne, ma la discussione si è presto trasformata in una lite. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine polizia, con precedenti e già sottoposto ad avviso orale da parte della Questura di Ancona, si è scagliato anche contro i poliziotti. Uno di loro è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in sei giorni.

