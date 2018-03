Lancia sampietrini contro il locale che gli ha negato l'ingresso: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - E' ubriaco e non lo fanno entrare nel locale, lui per rappresaglia comincia a lanciare sampietrini contro la facciata: denunciato. Protagonista un marocchino 24enne, in regola col permesso di soggiorno, che nella serata tra sabato e domenica si è visto rifiutare l'ingresso al club Area. Ha cominciato a raccogliere sampietrini da una strana sconnessa e a lanciarli contro la facciata del locale, spaccando anche un vetro. I carabinieri, allertati dai gestori, sono giunti sul posto e l'hanno denunciato per getto pericoloso e danneggiamenti.