Ruba due bici nei negozi Le telecamere incastrano il ladro di 15 anni

FABRIANO - Invece di studiare rubava biciclette e le nascondeva a casa di un amico, pronte per essere vendute. Protagonista è un 15enne di Fabriano che è riuscito, in pieno giorno, ad asportare due bici dal valore complessivo di duemila euro. Al divertimento e ai compiti per la fine dell’anno scolastico, ha preferito il brivido del reato. Al minorenne, però, è costato caro: è stato identificato grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza e denunciato dai carabinieri. Non aveva fatto i conti con gli occhi indiscreti installati dal titolare di un negozio specializzato nel commercio e nella riparazione delle due ruote sia per piccoli che per grandi. È l’ultima operazione dei militari di Fabriano. Giorni fa due attività commerciali che vendono biciclette hanno segnalato alle forze dell’ordine il furto di due bici avvenuto durante l’orario di apertura del negozio. Il blitz, infatti, è accaduto in pieno giorno mentre gli addetti si trovavano nell’officina ad effettuare alcune riparazioni sulle due ruote: il giovane si è introdotto nel salone dove sono esposte le biciclette pronte per la vendita e poi, in un attimo, è uscito, è salito in sella e se ne è andato di corsa.