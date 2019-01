Ladri senza cuore rubano fiori, lampade e ricordi personali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Torna l’incubo dei furti nei cimiteri. Una donna residente in città ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per arginare un fenomeno che genera molto rabbia tra tutti coloro che vanno a pregare sulle tombe dei parenti deceduti: «È raccapricciante – denuncia – che periodicamente avvengano razzie sulle tombe del cimitero di Santa Maria di Fabriano». Prese di mira sia alcune cappelle private che le tombe nei padiglioni. Rubate lampade, fiori e altri ricordi personali per un valore economico di diverse centinaia di euro che sale notevolmente dal punto di vista affettivo.