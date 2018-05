I ladri entrano di notte dalla finestra e fuggono con i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - I ladri sono tornati in azione, nei giorni scorsi, in via Don Minzoni, quartiere Misericordia di Fabriano, nella stessa zona dove una banda aveva preso di mira, recentemente, due villette bifamiliari riuscendo a rubare oro, denaro e un televisore da 55 pollici dopo aver messo le case a soqquadro. Stavolta hanno messo a segno il colpo in un’abitazione, al piano terra di uno stabile dove risiedono quattro famiglie, mentre marito e moglie erano a cena fuori. Prima hanno forzato la finestra, poi sono entrati, hanno messo a sottosopra la sala e poi sono scappati rubando alcuni gioielli d’oro di poco valore, inferiore alle 500 euro.I proprietari dell’appartamento, appena rientrati dopo una cena al ristorante, hanno visto la sala in confusione e hanno chiamato le forze dell’ordine, poi hanno sfogato la loro rabbia su facebook: «Non si vive più - hanno scritto - Bisogna aver paura a entrare a casa la sera». Martedì pomeriggio, invece, è stato segnalato un furto in pieno giorno nella periferia della città, quartiere Santa Maria. Un giovane ha provato a rubare una bici all’esterno di un negozio specializzato. Il titolare, che stava conversando con alcuni clienti, si è accorto di quanto era appena accaduto ed è salito su una bici elettrica per mettersi all’inseguimento del ragazzo. Così, dopo alcune centinaia di metri di rincorsa il ladro, si è arreso, se l’è data a gambe e ha abbandonato il mezzo a due ruote che è stato recuperato. Di lui si sono perse le tracce. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere identificato e denunciato dalle forze dell’ordine.È emergenza furti a Fabriano. Nei giorni scorsi, infatti, i ladri sono entrati in azione anche in via Mastro Marino, nel quartiere Piano. I malviventi, una volta scavalcato il balcone di un’abitazione, hanno forzato la finestra e sono entrati nell’appartamento. Hanno rovistato dappertutto e sono fuggiti con un computer portatile.