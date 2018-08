I ladri fanno troppo rumore: proprietari si svegliano e sventano il furto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - I ladri hanno nuovamente preso di mira in piena notte via Serraloggia, a due passi dal centro storico di Fabriano. Il furto, però, è stato sventato dai proprietari di casa che hanno sentito strani rumori, hanno acceso la luce della camera e la banda si è dovuta arrendere ancor prima di entrare per mettere a segno il colpo.Stavano forzando la persiana in legno al piano terra dello stabile quando qualcosa è andato storto e un rumore di troppo ha fatto addrizzare le orecchie di marito e moglie che dormivano tranquillamente.