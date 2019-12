Ladri all'assalto di case e villette appena fa buio: in fuga con soldi e gioielli

FABRIANO - I ladri hanno messo a soqquadro un’abitazione a Marischio e hanno tentato di rubare in altre due case. Poi sono riusciti a rubare oro e denaro in via Sassi, in un appartamento del quartiere Borgo di Fabriano. Quattro le case che sono state “aggredite” dalla banda ieri pomeriggio, tra le 18 e le 20. In zona sale la paura per gli episodi che si sono verificati in circa due ore, senza che nessuno vedesse o sentisse nulla. Le forze dell’ordine, intanto, potenziano i controlli sia a Marischio che in città.

La villetta presa di mira in maniera pesante si trova non lontano dal centro del paese. Hanno rovistato dappertutto pur di trovare oro o gioielli da rubare, ma se ne sono andati a mani vuote. A Fabriano ignoti hanno sfondato il vetro di una porta finestra di una casa sita al primo piano, in via Sassi. All’interno sono riusciti a rubare alcuni gioielli. Il bottino non è stato ancora quantificato. La proprietaria si è accorta di quanto accaduto alle 20. Sugli episodi indagano le forze dell’ordine.

