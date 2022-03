Torna la gang dei topi d'appartamento in centro: almeno cinque colpi tentati e uno riuscito, avvistati tre incappucciati

FABRIANO - I ladri sono tornati in azione a Fabriano. Nella tarda serata di lunedì hanno preso di mira diverse abitazioni della città. A conti fatti dovrebbero essere almeno 5 i tentativi di una banda di malviventi che ha provato ad entrare in più appartamenti tra via Serraloggia, altre vie del centro storico di Fabriano e via Bovio. Solo in uno di questi casi il colpo è andato a segno, nella popolosa via Serraloggia, con i ladri che sono riusciti a rubare e scappare con una refurtiva che, per il momento, è valutata circa mille euro.

È in corso, però, ulteriore valutazione sia del furto che del danno.

La ripresa

Dopo un periodo apparentemente tranquillo i ladri sono tornati a Fabriano. Già intorno all’ora di cena di lunedì il primo allarme con alcuni residenti che hanno notato almeno tre persone con il volto coperto da un passamontagna, che cercavano di scavalcare una recinzione. Chi ha visto la scena da lontano ha subito iniziato ad urlare e contatto le forze dell’ordine. Della banda, alcuni si muovevano a piedi, si sono perse le tracce in poco tempo viste le tante strade e stradine a disposizione per fuggire velocemente. Dalle informazioni raccolte dovrebbe essere una banda non italiana formata da circa 3 persone, tutte giovani. Le segnalazioni social, che in poco tempo si sono diffuse tramite whatsapp e Facebook, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e dare l’allarme affinchè ognuno tenesse gli occhi ben aperti intorno alla propria proprietà. In un caso hanno provato a forzare una finestra nonostante c’erano persone all’interno. Ciò spaventa molto.

Il servizio

Le forze dell’ordine, da lunedì notte, stanno effettuando un servizio straordinario, anche con personale in borghese, con l’obiettivo di riuscire a prendere sul più bello questi ladri che non fanno dormire sonni tranquilli a tante famiglie già alle prese con le difficoltà del particolare momento storico che si sta vivendo. L’appello è quello di segnalare, in tempo reale, qualsiasi movimento o persona sospetta a polizia e carabinieri. Circa due mesi fa furono segnalati 10 tentativi da parte dei ladri con alcuni colpi riusciti, sempre a Fabriano città. In quell’occasione rubarono oggetti in oro e denaro contante, per un valore complessivo di diverse migliaia di euro. Nel quartiere Madonna della Misericordia, ad esempio, forzarono la finestra della cucina. Ignoti, agilmente, entrarono, anche in un appartamento sito in via Mastro Marino. In via Bellocchi, invece, tentarono di forzare la porta di un appartamento sito al terzo piano di una palazzina a dimostrazione che a volte sono malviventi che non hanno paura di nulla e provano a violare la proprietà privata anche se c’è qualcuno in casa.

