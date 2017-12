Ladri acrobati sui tubi del gas entrano in due abitazioni e scappano con i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Altri due furti in pieno giorno a Fabriano. Questa volta i ladri hanno preso di mira via Lamberto Corsi, nel quartiere Santa Maria. Ad entrare in azione lunedì sono stati i ladri acrobati che si sono arrampicati attraverso le condutture del gas in due palazzine distanti poche centinaia di metri. Bottino: tremila euro e una casa messa a soqquadro. Nel primo caso la banda ha preso di mira un appartamento al secondo piano.I proprietari sono solitamente fuori tutto il giorno per lavoro. I ladri, con un po’ di allenamento, si sono arrampicati, hanno forzato la finestra della sala e, una volta dentro, sono andati a colpo sicuro in camera. Nel giro di poco sono fuggiti con un bottino di gioielli in oro del valore di poco superiore ai 2mila euro. Marito e moglie quando sono tornati a casa si sono accorti dalla mobilia fuori posto, del danno alla finestra e della razzia d’oro in camera. Hanno allertato le forze dell’ordine, ma della banda, non c’era più traccia. Sempre lunedì un altro colpo a segno con molta probabilità dalle stesse persone. La seconda abitazione si trova sempre in via Corsi, poco lontano dall’altra casa visitata dai malviventi. I ladri sono entrati in azione al secondo piano del palazzo dove è situato l’asilo nido.