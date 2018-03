Sindacati-azienda, summit per Jp: i 700 dipendenti sono appesi a un filo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Si accelerano i tempi per sbloccare lo stallo sul versante dei finanziamenti bancari per dare il via al nuovo piano industriale della Jp Industries. Dopo gli spiragli emersi nel corso di un incontro tra il titolare Giovanni Porcarelli e i rappresentanti provinciali di Fim, Fiom e Uilm, l’azienda ha fissato un altro confronto con le parti sociali già per il 21 marzo, ben prima della fine del mese, come ipotizzato in precedenza.Si tratta di una chiara volontà di velocizzare le procedure per far sì che si possa partire con il progetto individuato da mesi, ma in stand-by a causa della mancanza di risorse. In questi giorni, lo stesso Porcarelli incontrerà ancora le banche al ministero dello Sviluppo economico, per ottenere lo sblocco delle linee di credito. Per dare il via al piano industriale, che prevede anche una diversificazione delle produzioni, sembra occorrano 20 milioni di euro, ma finora diversi istituti bancari hanno risposto picche.«Adesso, speriamo che il clima sia migliorato – osservano i sindacati – e che mercoledì prossimo giungano buone notizie. Vogliamo capire se c’è modo di arrivare a una ripresa dell’attività della Jp Industries, avviando un percorso lavorativo duraturo per i 700 dipendenti». In effetti, soprattutto negli ultimi tempi, si è lavorato poco, basti pensare che anche in questo periodo soltanto alcune decine di operai sono impegnati nelle tre fabbriche di Jp: quelle fabrianesi di Santa Maria e del Maragone e quella umbra di Gaifana. Le organizzazioni sindacali restano caute e prudenti, perché in varie circostanze in questi anni la situazione ha dato timidi segnali positivi, salvo poi registrare passi indietro mortificanti sia per i 350 dipendenti degli stabilimenti fabrianesi sia per i 350 lavoratori dell’impianto situato nel territorio comunale di Nocera Umbra. Di qui, la necessità di monitorare costantemente l’azione dei soggetti coinvolti, auspicando una soluzione rapida della vertenza.