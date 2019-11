Investito da un'auto mentre sta andando a scuola: ragazzino di 11 anni all'ospedale

FABRIANO - Uno studente di 11 anni è stato investito, questa mattina, in prossimità della scuola media Gentile, quartiere Pisana di Fabriano. E’ accaduto, alle ore 7,50, lungo viale Zonghi, teatro di continui investimenti

La Citroen condotta da una donna di 37 anni non è riuscita ad evitare l’impatto. Il giovane che stava andando a scuola, è caduto a terra e ha lamentato dolori agli arti e alla testa. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Profili per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

