Insegue la moglie per 400 km â€‹ma trova i carabinieri ad aspettarlo

FABRIANO - E’ salito, infuriato, dalla Campania fino a Fabriano. Più di 400 chilometri e quattro ore e mezzo di viaggio nel tentativo di riportarsi a casa con lui la moglie che era scappata dai parenti in cerca di un rifugio tranquillo. Il piano, però, non ha funzionato perchè l’uomo è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia che andavano avanti da tantissimi anni e la donna è rimasta in una casa protetta delle Marche. Protagonisti dell’ultima operazione dei carabinieri di Fabriano un marito di 53 anni, originario e residente in Campania e sua moglie che è fuggita fin quassù, da alcuni parenti, per stare lontano da quell’uomo violento. Ora lei si trova in una casa protetta, lui in carcere dopo che ieri il tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto.