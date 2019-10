Sistema il carrello rischia di tranciarsi due dita mentre fa una riparazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Infortunio sul lavoro mercoledì sera dopo cena in un negozio di vernici situato nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano. All’ospedale il 60enne, titolare del negozio, che stava effettuando una riparazione quando si è trovato con l’anulare e il dito medio della mano destra schiacciati da un transpallet elettrico durante l’intervento di sistemazione della ruota di un carrello elevatore. Il fatto è accaduto poco dopo le 21. Sul posto i sanitari del 118 dell’ospedale Profili di Fabriano, avvertiti telefonicamente proprio dall’uomo infortunato che, con grande lucidità, nonostante il dolore e lo spavento, è riuscito a chiamare i soccorsi. Tutto è accaduto in pochi secondi. Di colpo, mentre stava operando tra la ruota ed un supporto in ferro, le due dita sono rimaste incastrate.Secondo una prima ricostruzione il transpallet elettrico, solitamente utilizzato per il trasferimento delle merci, era in posizione leggermente sopraelevata ed é poi caduto a terra centrando la mano del commerciante. Sul posto si sono recati i carabinieri della Compagnia di Fabriano, i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 partita dall’ospedale Profili. I sanitari hanno medicato l’infortunato che poi è stato trasferito d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. E’ già stato sottoposto a un intervento chirurgico in sala operatoria per cercare di ricostruire le due dita, anulare e medio della mano destra, rimaste schiacciate. Le sue condizioni non sono gravi, non è in pericolo di vita.